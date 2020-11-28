سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع خالد صبحي مدافع الجونة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع خالد صبحي مدافع نادي الجونة، ليكون أحدث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا للمشاركة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسعى إدارة نادي سيراميكا كليوباترا إلى بناء فريق قوي، يكون قادرا، على المنافسة والظهور بشكل مميز في دوري الأضواء والشهرة، حيث يتم اختيار الصفقات وفق أسس ومعايير فنية وعلمية، من هيثم شعبان المدير الفني للفريق.

الجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا يفتتح مسابقة الدوري الممتاز في نسختها الجديدة، بمواجهة الإنتاج الحربي، في الجولة الأولى.