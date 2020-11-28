الخطيب يوجه رسالة لفايلر بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التحية للاعبي الفريق والجهاز الفني، بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك، والحصول على النجمة التاسعة.

وقال الخطيب على هامش احتفالية المجلس بالفريق في مقر النادي بالجزيرة، مساء اليوم السبت: "البطولة جاءت بعد تعب كبير للغاية والنادي يستحق أن يكون في هذه المكانة، والأجيال هي من تحافظ على هذه المكانة سواء لاعبين أو أجهزة فنية وإدارية ومسؤولين".

ووجه الخطيب رسالة لفايلر قائلا:" لا أنسى دور المدرب السابق رينيه فايلر فهو يستحق التحية والشكر أيضا".

وأكمل: "الأهلي هو ثاني فريق في العالم تحقيقا للبطولات القارية ويسبقه فقط ريال مدريد ونحن نقترب، والأجيال في النادي تسلم بعضها البعض. من الغد نغلق صفحة التتويج بلقب إفريقيا، لأننا أمامنا بطولة جديدة وحياة أخرى، فهناك جمهور يطالبكم بذلك".