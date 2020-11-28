يوفنتوس يسقط بفخ التعادل أمام بينفينتو
سقط فريق يوفنتوس الإيطالي في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه بينفينتو خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز إنتر ميلان على ساسولو 3 - صفر.
وتقدم يوفنتوس بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 21 وتعادل جايتانو ليتيزيا لبينفينتو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، كما رفع بينفينتو رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني عشر.
وهذا التعادل هو الخامس ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل خمس انتصارات علما بأنه لم يخسر في أي مباراة بالدوري هذا الموسم، في المقابل أصبح هذا التعادل هو الأول لبينفينتو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 3 مباريات والخسارة في خمس.
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