كاف: التونسي معز بن شريفية أفضل حارس في دوري أبطال أفريقيا

وأفاد الكاف - في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - أن الحارس الدولي بن شريفية حافظ على خلو شباكه من الأهداف في خمس مباريات من بين سبعة خاضها، وتقاسم بن شريفية اللقب مع حارس الرجاء البيضاوي أنس الزميتي الذي لم يقبل أي هدف في خمس لقاءات من تسعة خاضها.
يذكر أن النادي الأهلي توج، مساء أمس الجمعة، في القاهرة بكأس رابطة أبطال أفريقيا بعد فوزه في الدور النهائي 2-1 على حساب فريق نادي الزمالك.
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