زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
في حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز ، ناتشو فيرنانديز، رافاييل فاران،مارسيلو
خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش
خط الهجوم: إيدين هازارد، ماريانو دياز، ماركوس أسينسيو
أحرز إيدين هازارد هدف الميرينجي الأول فى الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، بينما سجل أشرف حكيمي هدف الريال الثاني بالخطأ في مرماه مع الدقيقة 59.
وكاد الريال أن يضرب إنتر بهدف اخر ، بعدما استلم فاسكيز تمريرة من مودريتش، ليسددها لوكاس بقوة من خارج منطقة الجزاء لتضرب القائم الأيمن لحارس الإنتر هاندانوفيتش.
وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني في المجموعة خلف المتصدر مونشنجلادباخ (8 نقاط)، بينما تجمد رصيد الإنتر عند نقطتين بالمركز الأخير.
ويتواجد إنتر ميلان وريال مدريد في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني.
التقى الفريقين من قبل في دوري أبطال اوروبا 3 مرات ، حيث فاز إنتر ميلان في لقاء ، بينما فاز ريال مدريد في لقائين ، وسجل لاعبي الانتر 5 أهداف بينما سجل الملكي 6 أهداف.
ويتواجد إنتر ميلان وريال مدريد في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني.
ويحتل إنتر ميلان المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين من 3 مباريات، خلف شاختار وريال مدريد (4 نقاط لكل منهما)، وبوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر برصيد 5 نقاط.
وكانت المواجهة ثأرية بالنسبة لإنتر ميلان بعد أن خسر اللقاء الماضي أمام ريال مدريد بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد".
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