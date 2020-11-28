هشام نصر: تأجيل قمة اليد بين الأهلي والزمالك بسبب المونديال

قرر اتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر تأجيل قمة كرة اليد بين القطبين الأهلي و الزمالك التي كان مقررا لها غدا في ختام منافسات بطولة الموسم الماضي لدوري المحترفين.
وأكد رئيس الاتحاد أن لجنة المسابقات أبلغت القطبين منذ أمس الأول بقرار التأجيل لأجل غير مسمى، موضحا أن السبب وراء تأجيل القمة راجع لعدة أسباب مهمة أبرزها الاستعداد للمونديال.
وقال هشام نصر: «لا صوت يعلو علي صوت المونديال والأهم عندنا خارطة طريق المستقبل واستعدادات المنتخب الذي يستعد لخوض منافسات بطولة العالم المقرر إقامتها في مصر يناير من العام المقبل 2021».
وأوضح نصر أن استعدادات المنتخب تعاني من عدة أزمات خاصة فيما يخص صعوبة توفير مباريات ودية دولية بعد نسف برنامج الاعداد واعتذار المنتخبات عالمية عن مواجهة الفراعنة بسبب جائحة كورونا.
وأشار إلى أن هناك صعوبة كبيرة في إقامة القمة في الوقت الحالي خاصة أن المنتخب مقبل على معسكره الأخير قبل المونديال والخواجه الاسباني جارسيا يخشي من الصدامات العنيفة والمواجهات الحساسة خاصة أن القطبين يشكلان مجموعة كبيرة من القوام الاساسي للمنتخب.
تجدر الإشارة إلى أن التأجيل هو الثاني للقمة بعد أن استقر اتحاد اليد في موعد سابق علي إقامتها يوم 29 من الشهر الجاري.
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