يوفنتوس يتعادل مع بينيفينتو 1-1 في الدوري الإيطالي

فرض فريق بينيفينتو التعادل على نظيره يوفنتوس بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإيطالي" سيريا إي" موسم 2020-2021.

يوفنتوس كان البادئ بالتسجيل عن طريق لاعبه الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 21 بتسديدة رائعة من داخل منطقة جزاء بينيفينتو.

وفي الدقيقة 45، استطاع ليتيزيا احراز هدف التعادل لبينيفينتو من تسديدة مباغتة، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وتحصل الإسباني ألفارو موراتا مهاجم فريق يوفنتوس على البطاقة الحمراء في الدقيقة 97 لسوء السلوك.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 17 في المركز الخامس، ورصيد بينيفينتو للنقطة العاشرة في المركز الثاني عشر.

ويعد هذا التعادل هو الخامس ليوفنتوس هذا الموسم في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى 4 انتصارات تحت قيادة المدرب أندريه بيرلو.

ولم يشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في مباراة اليوم للراحة.