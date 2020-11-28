نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب: الحظ لم يكن حاليفنا أمام برايتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الألماني يُورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن فريقه لم يحالفه الحظ بعد التعادل 1-1 مع مضيفه برايتون اليوم السبت، ضمن الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال كلوب: "في كرة القدم تحتاج دائماً لبعض الحظ للفوز بالمباريات خارج أرضك، واليوم لم يحالفنا الحظ لذا حدث التعادل".

وأضاف: "حالة التسلل، كانت الواقعة صعبة للغاية بالنسبة لمحمد صلاح، لكننا اعتدنا على ذلك، لذا إذا كان اللاعب متجاوز المدافع حتى لو بإصبع قدمه فإنها حالة تسلل واضحة، والواقعة الأخرى لساديو ماني كانت واضحة".