نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يعبر فالنسيا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق أتلتيكو مدريد فوزًا مثيرًا على مضيفه فالنسيا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وواصل أتلتيكو انطلاقته الرائعة في البطولة هذا الموسم ورفع رصيده إلى 23 نقطة ليزاحم ريال سوسييداد في الصدارة وإن تفوق الأخير بفارق الأهداف المسجلة فقط وتتبقى مباراتان مؤجلتان لأتلتيكو في المسابقة فيما يخوض سوسييداد مباراته في هذه الجولة غداً الأحد، أمام ضيفه فياريال ويستطيع من خلالها الانفراد بالصدارة مؤقتاً.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي استمر قائماً بين الفريقين حتى الدقيقة 79 التي شهدت هدف المباراة الوحيد بتوقيع أنطونيو لاتوري (لاتو) مدافع فالنسيا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وحقق أتلتيكو مدريد بهذا الفوز السادس على التوالي له في الدوري الإسباني وحافظ على سجله خالياً من الهزائم في تسع مباريات خاضها في المسابقة ليظل هو الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي هزيمة في المسابقة حتى الآن.

وفي المقابل، تجمد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة في المركز العاشر بعدما مني بالهزيمة الخامسة له مقابل ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات في 11 مباراة خاضها بالمسابقة هذا الموسم.