وصمة عار.. رد فعل عنيف من حازم إمام على واقعة شيكابالا | شاهد

علق حازم إمام نجم الزمالك السابق، على الإساءات العنصرية التي تعرض لها محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد القلعة البيضاء، بعد خسارة فريقه للقب الإفريقي ليلة أمس الجمعة، أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي.

وكتب إمام عبر حسابه الشخصي "تويتر" قائلا: "فيديو الكلب غرضه الاستهزاء بـ شيكابالا، لكن احب اقول انه هيفضل وصمة عار لكل من شارك وأيد وبارك وضحك، فيه فرق كبير بين الهزار، التهريج ، والتحفيل وانك تبقي عنصري".

وظهرت أزمة جديدة بين شيكابالا وجماهير الأهلي، ورد قائد الزمالك بـ "ستوري"، عبر حسابه على "إنستجرام"، اليوم السبت، يتمثل في صورة سابقة له، يرفع فيها حذاءه لجماهير الأهلي، خلال إحدى مباريات القمة.

وهذه الواقعة بين شيكابالا وجماهير النادي الأهلي ليست جديدة، حيث اتسمت العلاقة بين الطرفين بالشد والجذب والتوتر، دائمًا بعد أي مباراة بين الفريقين.

وشهدت مباراة السوبر المصري الأخيرة بالإمارات، في فبراير الماضي، أزمة بين شيكابالا وبعض مشجعي الأهلي، وأوقف اللاعب إثرها لعدة مباريات.

وتوج الأهلي أمس بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، بالفوز على الزمالك (2-1) في المباراة النهائية، التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وسجل شيكابالا هدف التعادل (1-1)، بعد هدف عمرو السولية للأهلي، قبل أن يأتي محمد مجدي أفشة ويحرز هدف التتويج، في الدقيقة 86.