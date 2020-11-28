ريال مدريد يتأخر أمام ألافيس 1-صفر في الدوري الإسباني

تقدم فريق ألافيش على نظيره ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعه به في الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

هدف المباراة الوحيد أحرزه لوكاس بيريز في الدقيقة 5 من ضربة جزاء لفريقه ألافيش، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهدف نظيف.

وأصيب البلجيكي إيدين هازارد في المباراة المقامة حاليًا، وتم استبداله بالبرازيلي رودريجو.