نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخطيط الأهلي تجتمع مع موسيماني لحسم ملف الراحلين عن القلعة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مسؤولو النادي الأهلي، جلسة خاصة مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول، لحسم ملف الراحلين عن القلعة الحمراء وكذلك الصفقات الجديدة.

اجتماع تخطيط الأهلي وموسيماني

ومن المنتظر أن يتناول إجتماع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وموسيماني مناقشة عدة أمور خاصة بفريق الكرة الأول بالنادي الأحمر، فى مقدمتها تحديد اللاعبين الراحلين في الميركاتو الصيفي المقبل والصفقات الجديدة.

ويحق للنادي الأهلي استكمال مباريات كأس مصر، ومن ثم السوبر الأفريقي، بالصفقات الجديدة التى أبرمها مجلس الإدارة خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في التعاقد مع كلا من المغربي بدر بانون وطاهر محمد طاهر القادم من المقاولون العرب وأحمد رمضان بيكهام المُنضم للفريق من دجلة بجانب العائدين من الإعارة ناصر ماهر، صلاح محسن، أكرم توفيق ومحمد شريف.