ألافيش ينتصر على ريال مدريد 2-1 في الليجا

فاز فريق ألافيش على نظيره ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

هدف المباراة الأول أحرزه لوكاس بيريز في الدقيقة 5 من ضربة جزاء لفريقه ألافيش، لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهدف نظيف.

وأصيب البلجيكي إيدين هازارد في المباراة المقامة حاليًا، وتم استبداله بالبرازيلي رودريجو.

وفي الشوط الثاني، أحرز جوسيلو الهدف الثاني لألافيش في الدقيقة 49 مستغلًا خطأ فادحًا من كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.

ونجح كاسميرو في تقليص الفارق لريال مدريد بهدف أول في الدقيقة 86 لكنه لم يشفع لفريقه الذي تلقى الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ألافيس للنقطة 13 في المركز التاسع، وتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 17 في المركز الرابع.