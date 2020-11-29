رئيس نادي المقاولون العرب:أهدي الفوز على أرتا سولار فى الكونفدرالية لمصر

وقال المهندس محسن صلاح في تصريحات عقب المباراة : “الحمد لله، ربنا أكرمنا بهذا الفوز، و اللاعبون كانوا رجالا استطاعوا تحقيق الفوز رغم الظروف والأجواء الصعبة، أشعر بسعادة غامرة، وأهدي هذا الفوز لبلدنا الحبيبة، وجدنا دعما كبيرا وحفاوة كبيرة”.

وتابع: “سنبدأ الإعداد للقاء الإياب فور عودتنا إلى مصر، نريد تحقيق فوز جديد في ديارنا، هذه بداية المسيرة وإن شاء الله، تكتمل حتى النهاية”.

ونجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، فى تحقيق الفوز على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى، بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب حسن جوليد بالعاصمة الجيبوتية، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل هدف المقاولون أليكس سونج لاعب الفريق الجيبوتى بالخطأ فى مرماه، وكانت أحداث الشوط الأول قد انتهت بتقدم المقاولون بهدف نظيف سجله ألكس سونج لاعب أرتا سولار بالخطأ فى مرماه خلال الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، بعد رمية تماس متقنة أرسلها لاعب المقاولون وتداخل فيها فادى نجاح مدافع ذئاب الجبل. وبدأ عماد النحاس المدير الفني للفريق، المباراة بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود، أمير عابد، فادي نجاح، فاروق نور الدين، حسن الشامي، محمد مجلي، أحمد الشيمي، محمود عصام، إبراهيم صلاح، أحمد فتوحي داودا، وسيف الجزيري. وتواجد على مقعد البدلاء كل من حسن شاهين، يوسف الجوهري، أحمد مصطفى، عبدالله ياسين، عبدالرحمن خالد جبنة، وسيم بن يحي، يوسف حسن. ويقود المباراة تحكيميا طاقم إثيوبي مكون من ليما نيجيسي، ويعاونه تيميسين صامويل أتانجو وإيبيكال اليمايهو ديسالين، وحكم رابع بيروك كاساوين. وكان المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، أجرى اتصالا ببعثة الفريق الأول. وقال السفير محمد مصطفى عرفي سفير مصر في جيبوتي، إن مصر لديها مكانة كبيرة للغاية في دولة جيبوتي، لاعتبارات كثيرة، من ضمنها التاريخ والعروبة والانتماء الإفريقي. يدخل المقاولون العرب البطولة الكونفدرالية بعد احتلاله المركز الرابع في الترتيب العام للموسم المنقضي من بطولة الدوري الممتاز. قدم المقاولون العرب مستوى مميزا خلال الموسم المنتهي تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، ويطمح النحاس في المنافسه على اللقب في الموسم الجديد مع الاهلي والزمالك وبيراميدز الثلاثي الأوائل في ترتيب البطولة. وسبق أن وصل المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب الى العاصمة الجيبوتية حيث يترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي سيواجه فريق ارتا سولار بطل جيبوتي في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة غدا السبت على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية.

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