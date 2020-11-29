كهربا يكشف ما دار بينه وموسيماني عقب هدف قفشة.. فيديو

كشف محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن التعليمات التي وجهها لبيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الاحمر عقب تسجيل مجدي قفشة للهدف الذي توج به القلعة الحمراء ببطولة افريقيا.

وقال كهربا خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة، إنه وجه موسيماني عقب الاحتفال بهدف قفشة لاحكام وضبط وسط ملعب الأهلي وزيادة القدرة الدفاعية.

وتابع: موسيماني كان على وشك اشراكي في المباراة لكن بعد الهدف وجهت رامي ربيعة للنزول ووافقني موسيماني، ثم دفع بي لتضييع الوقت.

وعن تحيته للخطيب قال:" كنت ارقص فرحاََ ولم اكن انتوي شيئاََ وقتها، ولكن كان في خاطري أن اوجه التحية للخطيب فوجدت نفسي امامه فوجهتها له فظهرت بهذا الشكل الملفت في الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكمل: الخطيب من أعظم الشخصيات الكروية وهو رجل لا يخرج منه العيب ويتعامل مع الضغوط بشكل جيد جداََ وهذا يجعله محبوب في كل تجمع يتواجد فيه.

واشار كهربا الى أن جمهور الاهلي تعرض لضغوط قوية للغاية خلال الفترة السابقة، ولكن كانوا ومازالوا يدعمونا برسايل قوية تدفعنا للتتويج.

واختتم تصريحاته: أنه تعرض لضغط قوي ولكن بفضل الله انتهى العام بالتتويج بأفضل بطولة، لم يتوج بها من قبل وكانت هي الفرحة التي قضت على كل الضغط السابق.