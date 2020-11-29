نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من رياض محرز بعد تسجيله هاتريك ضد بيرنلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى النجم الجزائري الدولي رياض محرز سعادة بالغة بعدما سجل ثلاثية "هاتريك" قاد بها مانشستر سيتي إلى الفوز على بيرنلي 5-0 اليوم السبت، في الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل محرز الأهداف الأول والثاني والخامس لمانشستر سيتي بينما كان الهدفان الثالث والرابع للفريق من نصيب بنجامين ميندي وفيران توريس، وقد رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 15 نقطة ليصعد إلى المركز الثامن.

وقال محرز عقب المباراة: "دائماً ما يكون تسجيل الأهداف أمراً جيداً، لذلك أنا سعيد للغاية، لكن الشيء الأهم هو تحقيق الفوز وصناعة الفرص".