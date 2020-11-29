ريال مدريد يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى ريال مدريد لطمة جديدة قوية في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني لكرة القدم وسقط الفريق في فخ الهزيمة الثالثة له في المسابقة هذا الموسم بخسارته 1 - 2 أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس على استاد "ألفريدو دي ستيفانو" يوم السبت في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة.

وواصل الريال ترنحه في رحلة الدفاع عن لقبه المحلي حيث مني بالهزيمة الثالثة في عشر مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن وهي الهزيمة الثانية له مقابل تعادل واحد في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد الريال عند 17 نقطة في المركز الرابع وارتفع رصيد ألافيس إلى 13 نقطة ليقفز من المركز الخامس عشر إلى الثامن حيث حقق الفوز اليوم بعد ثلاثة تعادلات متتالية.

ومني الريال بالهزيمة الثانية له في آخر خمس مباريات جمعته مع ألافيس في الدوري حيث كانت الهزيمة الأخرى فيأكتوبر 2018 ولكن هزيمة اليوم هي الأولى للريال على ملعبه أمام ألافيس منذ 20 عاما وبالتحديد منذ أن خسر أمام نفس الفريق صفر - 1 في مايو 2000 .

وأنهى ألافيس الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله لوكاس بيريز من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة.

وفي الشوط الثاني ، سجل خوسيه لويس سامارتين (خوسيلو) الهدف الثاني لألافيس في الدقيقة 49 اثر خطأ فادح من البلجيكي الدولي تيبو كورتوا حارس مرمى الريال.

وسجل البرازيلي كاسيميرو هدف حفظ ماء الوجه للريال في الدقيقة 86 .