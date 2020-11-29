وقال أشرف خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن موسيماني المدير الفني للمارد الاحمر نظم خطوطنا وهذا ما فعلناه في اول ١٥ دقيقة من المباراة لكن اختل توازننا وخشينا على فقدان المباراة وهذا جعل الزمالك يسيطر.
وأضاف اشرف أن، الأهلي كان مستعدا بقوة ولكن رهبة التتويج كانت صعبة وتداركنا للاخفاقات جاء في شوط المباراة الثاني بعد الحديث مع الشناوي وترتيب صفوفنا.
وأشار أشرف إلى أنه، كان يتمنى وجود أمه وأخته رحمهما الله بجانبه في هذا الحدث، فهما مصدر إلهام وطاقة إيجابية له وهذا الفوز يعتبر من أجلهما.
واختتم تصريحاته: أنه كان سيترك كرة القدم عقب وفاة امه واخته، لكن الكابتن حلمي طولان كان له الفضل في استمراره، وهو الآن سعيد بتواجده مع الاهلي وحصد اللقب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أيمن أشرف عن التتويج: تمنيت وجود أمي وأختي رحمهما الله بجانبي للاحتفال بالبطولة .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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