نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، على هزيمة فريقه أمام الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وخسارة اللقب القاري.
وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.
وقال مرتضى منصور: "لا أشعر بالضيق من أي لاعب أو من الجهاز الفني، الزمالك قدم مباراة كبيرة في النهائي، سأعقد جلسة مع لاعبي الزمالك للحديث معهم".
وتابع: "خسارة اللقب خطة ممنهجة ضدي، بدأت بعزلي ثم التسبب في خسارتي الانتخابات ثم ضياع بطولة أفريقيا من الزمالك".
يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدرت قرارًا في 4 أكتوبر الماضي، بمنع مرتضى منصور من مزاولة أي نشاط رياضي، لمدة 4 سنوات بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه.