نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم بني عبيد ينضم رسميا للحرية بمطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الحرية مطروح صفقاته إستعدادا للموسم المقبل بالقسم الثالث بعدما نجح فى ضم المهاجم عدوى عاكف لاعب بنى عبيد السابق فى صفقة إنتقال حر.

ويجيد عاكف اللعب فى مركز رأس الحربة ومثل سابقا أندية المنصورة بالدورى الممتاز وشارك فى صعود دكرنس قبل أن يكرر نفس الإنجاز مع فريق بنى عبيد الموسم الماضى بالصعود للقسم الثانى.

اللاعب وقع على عقود إنتقاله لموسمين للفريق الذى ينافس هذا الموسم بمجموعة مطروح بالقسم الثالث وكان قريبا من الصعود الموسم الماضى.