نجم الأهلي السابق يكشف عن الأفضل في الزمالك والأهلي بمباراة القمة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا شحاتة المدير الفني لنادي الجونة انه يهنيء الكرة المصرية على الأداء والأمور كانت صعبة لأنه نهائي بعد غياب للطرفين عن التتويج بإفريقيا منذ سنوات طويلة.
وأشار رضا في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أنه لا يتفق مع مقولة أن النهائيات تكسب ولا تلعب، يجب أن يكون هناك شكل وأداء للفريق.
وتابع أن عمرو السولية وزيزو كانا الأفضل في النهائي، زيزو لديه روح وقلب وإصرار وله بصمة بالملعب وكان مؤثر جدا على فترات بعيدة ولديه استمرارية.