الاتحاد السكندري يتعاقد مع محمد عطوة مدافع بيراميدز

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى إجراءات التعاقد مع المدافع محمد عطوه قلب دفاع نادى بيراميدز السابق ليعود اللاعب من جديد لصفوف زعيم الثغر.

وكان اللاعب ضمن صفوف نادى الاتحاد السكندرى موسم 2016_2017 و قدم أداء مميز مع زعيم الثغر خلال فترة تواجده قبل أن ينتقل إلى صفوف نادى الرائد السعودي.

ويملك عطوه مواليد 1990 الخبرة الكبيرة، وجاء التعاقد والحصول رسميًا على الاستغناء الخاص به وفقًا للرؤية الفنية للكابتن حسام حسن المدير الفنى الذى أشاد بقدرات اللاعب الفنية و البدنية و امتلاكه للخبرات الكبيرة اللازمة لهذا المركز و تميزه في ألعاب الهواء و أعتبره إضافة حقيقية و مميزه لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة

ونجحت المفاوضات التي أجرها إبراهيم حسن مدير الكرة مع اللاعب الذى وقع على عقده مع زعيم الثغر و الذى يمتد لموسمين بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى، وأتم الإجراءات مع نادى بيراميدز وليد بدر المدير الإدارى وإيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.

وأجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة و التي أكدت سلامته من خلال الدكتور محمد عنان طبيب الفريق ، و الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي.

ونفي مجلس إدارة الاتحاد السكندري ما يتم تداوله بشأن مطالبة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب خلال مواجهة النادي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد "، أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري لم يطالب بإستقدام حكام أجانب لإدارة اللقاء خلال مواجهة النادي الأهلي.

وأوضح أن الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن يأمل في تحقيق بطولة كأس مصر والمنافسة علي كافة البطولات من أجل إسعاد جماهير زعيم الثغر .

وأعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمته لمواجهة الاهلي في نصف نهائي بطولة كأس مصر .

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي: حراسة المرمى: عماد السيد، عمرو خليل، صبحي سليمان. الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، السيد سالم، صبري رحيل، مروان النجار، كريم يحيى، مصطفى إبراهيم، هشام صالح. الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، محمد عبدالغني، مروان عطية، كريم الديب، رزاق سيسيه، عبدالسميع سيمو، عمار حمدي، كريم ممدوح. الهجوم: محمد الصباحي، خالد قمر، أحمد راشد.

ويلتقى التحاد السكندرى مع النادي الأهلى يوم 1 ديسمبر المقبل فى الدور قبل النهائى من مسابقة كأس مصر على ان يلتقى الفائز منهما فى الباراة النهائية مع الفائز من الزمالك وطلائه الجيش التى تقام فى نفس اليوم يوم الخامس من ديسمبر لاسدال الستار على اطول موسم كروى شهدته مصر.