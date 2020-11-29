أوباما يدعم شيكابالا بعد واقعة التنمر

نشر لاعب نادي الزمالك يوسف اوباما صورة جديدة عبر خاصية استوري علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر في الصورة كابتن نادي الزمالك الحالي محمود عبد الرازق شيكابالا خلال مباراة سابقة للزمالك وهو يرتدي تيشيرت يحمل صورة احد شهداء جماهير نادي الزمالك ومكتوب باسفل الصورة عبارة "عمرو حسين في الجنة".

وكابتن الزمالك تعرض لواقعة تنمر عقب نهاية لقاء الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا والتي انتهت بفوز الاهلي بنتيجة 2-1.

ودعمت جماهير أبناء ميت عقبة مجلس إدارة نادي الزمالك ضد قرارات اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب والتي نصت على عزل رئيس الزمالك وإيقافه عن مزاولة النشاط الرياضي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، أمس الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وتعد المباراة لأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

وظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.

واصطحب الحارس محمد الشناوي، زميله في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن الأهلي أمام نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، عقب انتهاء مباراة أمس.