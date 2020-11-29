نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون، على أرضية ملعب سانت ماري معقل الأخير.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.