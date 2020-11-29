نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يرحل جيرالدو عن الأهلي؟ وكيله يُجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف هشام بن صالح، وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف اللاعب مع الأهلي في الموسم الجديد.

وأكد هشام بن صالح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "جيرالدو أحد أوراق الجهاز الفني وشارك في لقاء أمس أمام الزمالك وهو حتى الآن مستمر في صفوف الفريق الأحمر".

وتابع: "جيرالدو لن يلعب في مصر إلا في صفوف النادي الأهلي".

وكشف هشام بن صالح، وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن العروض التي تلقاها اللاعب في الفترة الماضية عن طريق النادي بشكل رسمي.

وأكد هشام بن صالح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "حتى الآن جيرالدو مستمر في صفوف النادي الاهلي".

وتابع: "الإدارة لم تبلغني بتلقيه أي عرض حتي الآن".