قفشة: رفضت الانتقال إلى الزمالك.. وزيزو كان الأخطر في نهائي أفريقيا

كشف محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تفاصيل انتقاله لصفوف المارد الأحمر قادما من بيراميدز ومفاوضات الزمالك معه في ذلك الوقت.

وكان قفشة قد انضم إلى صفوف الأهلي في صيف 2019 قادما من صفوف بيراميدز.

وقال قفشة في تصريحات تليفزيونية: " الزمالك فاوضني قبل انتقالي إلى الأهلي لكني كنت مصمما على الانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء".

وأضاف: "هناك بعض الوكلاء تحدثوا معي بشأن الانتقال إلى الزمالك خاصةً عند تعثر المفاوضات بين الاهلي وبيراميدز في البداية لكني كنت متمسك بالانتقال للقلعة الحمراء".

وتابع: "رفضت الجلوس مع مسئولي الزمالك وكنت أجعل وكلاء اللاعبين هم من يتواصلون مع أمير مرتضى لكني كنت لا أنظر إلا للأهلي".

وأشاد قفشة بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، وقال: "موسيماني مدرب عبقري ومثالي لأنه دائما ما يذاكر الخصوم بشكل جيد فقد قام بإعداد فيديو عن كل لاعب بالزمالك وأرسلها لكل لاعب بالفريق، وأنا كنت أحفظ طريقة لعب طارق حامد لأنه سيكون مكلف بمراقبتي".

وعن أخطر لاعب كان يخشاه من الزمالك في مباراة الزمالك قال إن أحمد سيد زيزو كان خطيرا للغاية بسبب تحركاته المستمرة وصغر سنه".