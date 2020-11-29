قفشة: أحلم بالاحتراف في الدوري الإنجليزي

تحدث محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي، عن استعداد فريقه أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم أول أمس علي استاد القاهرة الدولي.

وقال محمد مجدي قفشة، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي لميس حديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع علي قناة "أون"، إن موسيماني يجعل اللاعبون يحفظون طرق لعب المنافس، مشيرا إلى أنه كان يشاهد يوميا لقطات لطارق حامد لاعب خط وسط الزمالك، علي تليفونه الشخصي لدراسة تحركاته وفقا لتعليمات موسيماني.

وأضاف أن الهدف الذي أحرزه في مرمي الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، تدرب عليه، مستغلا الكرات المرتدة من المدافعين.

وأوضح أنه قام بتنفيذها أمام الوداد ومباراة توجو مع المنتخب الوطني.

وأردف: حاليا أعلم موسيماني اللغة العربية، وقمت بتحفيظه الأرقام من 1 إلي 10، وفي المقابل موسيماني يعلمني اللغة الإنجليزية.