قفشة: أحلم بالاحتراف في الدوري الإنجليزي

تحدث محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي، عن استعداد فريقه أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أقيم أول أمس علي استاد القاهرة الدولي.
وقال محمد مجدي قفشة، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي لميس حديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع علي قناة "أون"، إن موسيماني يجعل اللاعبون يحفظون طرق لعب المنافس، مشيرا إلى أنه كان يشاهد يوميا لقطات لطارق حامد لاعب خط وسط الزمالك، علي تليفونه الشخصي لدراسة تحركاته وفقا لتعليمات موسيماني.
وأضاف أن الهدف الذي أحرزه في مرمي الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، تدرب عليه، مستغلا الكرات المرتدة من المدافعين.
وأوضح أنه قام بتنفيذها أمام الوداد ومباراة توجو مع المنتخب الوطني.
وأردف: حاليا أعلم موسيماني اللغة العربية، وقمت بتحفيظه الأرقام من 1 إلي 10، وفي المقابل موسيماني يعلمني اللغة الإنجليزية.
وتابع قفشة، إنه يتمني الاحتراف في الدوري الإنجليزي، وهذه من أبرز أمنيات حياته.
واستطرد قفشة، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامية لميس حديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع علي قناة "أون": أمنية حياتي الاحترافي في الدوري الإنجليزي، رغم أن استايل اللعب في الدوري الانجليزي يختلف عن طريقه لعبي.
وتابع: الدوري الانجليزي بيعتمد علي القوة، وأنا أميل للمهارة أكثر، مثل الدوري الإسباني ولكني أعشق الدوري الانجليزي.
وأوضح أنه يغضب من المحللين الذين يقيمونه بطريقة غير لائقة، لأنه يجب أن يكون التحليل موضوعي وبشكل لائق وليس بطريقة تغضب.
وأختتم: أرفض بشدة التعصب والخروج عن النص في التشجيع، مشيرا إلى أنه يرفض بشدة ما يحدث مع شيكابالا، مؤكدا أن اللاعبين كلهم أخوات.
من جانبها قالت والدة محمد مجدي قفشة، إنها سعيدة جدا بتألق نجلها أمام الزمالك وإحرازه لهدف الفوز في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأضافت والدة قفشة، خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "جمهور التالتة"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس 2": لا أستطيع مشاهدة قفشة مباشرة في المباريات، وأنتظر الإعادة لمشاهدته.
وتابعت: دائما بدعيله أن ربنا يوفقه في المباريات، وعندما أسمع في الإذاعة إنه أحرز هدف أسجد لله شكرا علي تألقه.
وأختتمت: نجلي يعد قدوة للجميع وهو خير جدا مع أهله خاصة وأنه كافح كثير حتي أصبح أفضل اللاعبين في مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قفشة: أحلم بالاحتراف في الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.