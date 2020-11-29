السولية: خسارة نهائي الترجي الأصعب.. والكرة أعطتنا فرصة لرد اعتبارنا أمام الزمالك

أكد عمرو السولية، لاعب الأهلي، أن الجيل الحالي لفريق الكرة داخل القلعة الحمراء كان يحتاج لتحقيق دوري أبطال إفريقيا بعد خسارتها في مرتين سابقتين أمام الترجي التونسي والوداد المغربي.
وقال السولية في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن الأهلي واجهه العديد من الصعوبات من انتشار كورونا وإصابة عدد من اللاعبين طوال الموسم.
وأضاف:" بكيت 3 مرات الأولى كانت بعد خسارة البطولة أمام الوداد والثانية كانت أمام الترجي التونسي، لكن آخر مرة بعد تحقيق لقب البطولة على حساب الزمالك.
وتابع:" تحدثت مع زملائي في الفريق وقلت لهم لا أرغب في البكاء مجددا بسبب الخسارة، وشيء مهم أن ترى مجهود أعوام مضت يتحقق في النهاية بالتتويج."
وأشار إلى أن مدرب الفريق موسيماني لديه فلسفة ساعدت الفريق منذ توليه المهمة، فهو راجل يركز على لعب الكرة، وواجهه أكثر من مرة وكان سعيد بقرار تدريبه لفريقه.
وأوضح، أن أصعب لحظة واجهها كانت حين خسر نهائي البطولة أمام الترجي، بعدما كانت البطولة قريبة جدا، وبعدها تكرر نفس الشعور حين خسر الفريق بخماسية أمام صنداونز الجنوب إفريقي.
وأتم :" الكرة أحيانا تعطيك فرصة للعودة واستعادة نفسك مرة أخرى، وهذا ما حدث فزنا على الوداد ذهابا وإيابا وحققنا نتيجة إيجابية أمام صنداونز وتمكنا من استعادة لقب إفريقيا في النهاية".
وتوج الأهلي باللقب التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه علي الزمالك 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي.
وتبلغ قيمة جوائز الأهلي بطل دوري ابطال إفريقيا لهذا العام حصوله على 2.5 مليون دولار ، بينما يحصل الزمالك وصيف البطولة على 1.250 مليون وربع دولار .
واستطاع موسيماني تحقيق اللقب الثاني له من الأميرة السمراء في مسيرته ، ويعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عقدة نادي الزمالك حيث توج من قبل باللقب الأول على حساب النادي الأبيض مع نادي صن دوانز.
وتعد مباراة الأمس، هي الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وأدار المباراة الحكم الجزائري مصطفى غربال، وعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـVAR، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.
وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.
وظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.
واصطحب الحارس محمد الشناوي، زميله في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.
وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.
ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن الأهلي أمام نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، عقب انتهاء المباراة.
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