دعما للخطيب.. هاشتاج بيبو الأسطورة شكرا يتصدر تويتر

دشن جمهور القلعة الحمراء دعما وشكرا منهم لرئيس النادي الاسطورة الكابتن محمود الخطيب، عقب إحراز لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.
وجاءت أبرز تعليقات جماهير الأهلي:
بيبو بيبو الله يا خطيب
شكرا للقائد والاسطورة بيبو علي كل شئ
دايما احنا فخورين بيك انك رئيسا للنادي الاهلي
حماك الله لنا يا خطيب
وكشف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، عن سر التحية العسكرية لمحمود الخطيب رئيس النادي، أثناء تتويج الفريق الأحمر ببطولة دوري الأبطال.
وقال محمود كهربا، خلال تصريحات تليفزيونية، إبراهيم فايق، ببرنامج "جمهور التالتة"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس 2": أعطيت محمود الخطيب التحية العسكرية لأنه أسطورة تستحق، وفوجئ بها وقال لي إهدى يا مجنون".
واختتم: التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هي الأغلي في حياتي خاصة أنني تعرضت لظروف صعبة خلال الموسم الحالي".
وتوج الأهلي باللقب التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه علي الزمالك 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي.
وتبلغ قيمة جوائز الأهلي بطل دوري ابطال إفريقيا لهذا العام حصوله على 2.5 مليون دولار ، بينما يحصل الزمالك وصيف البطولة على 1.250 مليون وربع دولار .
واستطاع موسيماني تحقيق اللقب الثاني له من الأميرة السمراء في مسيرته ، ويعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عقدة نادي الزمالك حيث توج من قبل باللقب الأول على حساب النادي الأبيض مع نادي صن دوانز.
وتعد مباراة الأمس، هي الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وأدار المباراة الحكم الجزائري مصطفى غربال، وعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـVAR، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.
وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.
وظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.
واصطحب الحارس محمد الشناوي، زميله في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.
وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.
ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن الأهلي أمام نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، عقب انتهاء المباراة.
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