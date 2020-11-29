مصطفى شوبير: لا ألتفت للنقد.. وإكرامي أول من هنأني بالتتويج الأفريقي

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، أن شريف إكرامي أول من هنأه بعد التتويج بدوري الأبطال.

وقال مصطفى خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "شريف إكرامي أول من هنأني بعد الفوز بدوري الأبطال، استحقينا الفوز ونجحنا في تحقيق ذلك".

وأردف: "فايلر مدرب كبير واستطاع تحقيق نتائج مميزة مع الأهلي، وموسيماني أيضًا مدرب كبير، لكنه مدرسة مختلفة تماما عن فايلر، والجميع يرى ذلك".

وأتم: "لا ألتفت للنقد بسبب ثقة الإدارة في إمكاناتي، وسعيد بهذه الثقة، ولم يحادثني أحد للرحيل معارا، هذه أنباء سوشيال ميديا".