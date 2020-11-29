نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق النادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية.

وأقيمت مباراة الأهلي والزمالك في نهائي القرن الإفريقي، على أرضية ملعب ملعب القاهرة الدولي.

افتتح التسجيل لمصلحة الأهلي عمرو السولية في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء، ثم تعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك في الدقيقة 31 من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تمكن محمد مجدي أفشة من إطلاق رصاصة الرحمة في شباك الزمالك وتسجيل الهدف الثاني وهدف اللقب في الدقيقة 86.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق نهضة بركان المغربي، في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي في القاهرة.

وكان نادي نهضة بركان المغربي قد توج ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نادي بيراميدز، في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس 10 ديسمبر المقبل، في إطار منافسات مباراة السوبر الأفريقي لكرة القدم، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب القاهرة الدولي.