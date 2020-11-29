وكيل جيرالدو يحسم الجدل حول مصيره مع الأهلي في الموسم الجديد

أعلن هشام بن صالح، مدير أعمال اللاعب الأنجولي جيرالدو دا كوستا، جناح الأهلي المصري، بقاء اللاعب في الموسم الجديد.

وقال بن صالح عبر برنامج "نمبر وان" بقناة "النهار"، إن جيرالدو مستمر في الموسم الجديد، وهو أحد أوراق الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وشارك في لقاء الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: "إدارة الأهلي لم تتحدث معي أو مع اللاعب حول رحيله، ومدربه يشركه في المباريات وبالتالي فهو مستمر ولن يرحل".

وأكد أن جيرالدو لن يلعب في مصر سوى للنادي الأهلي فقط، موضحًا أن اللاعب سعيد بالتواجد في القلعة الحمراء وتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا.

وانضم جيرالدو للأهلي في يناير 2019، قادمًا من بريميرو دو أوجوستو الأنجولي.

وتعاقد الأهلي مع المغربي بدر بانون، مدافع الرجاء المغربي، وهو ما يجعل الأهلي بحاجة للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب في ظل اشتراط الاتحاد المصري قيد 5 لاعبين أجانب في كل فريق من بينهم لاعب من شمال أفريقيا أو سوريا أو فلسطين.