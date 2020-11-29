لاعب الأهلي يعلن خبر خطوبته على الهواء.. فيديو

أعلن محمد مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي، مفاجأة بشأن خطوبته عالي الهواء، قائلا إنه مرتبط بالفعل ولكن لا أحد يعرف لأنه محتفظا حياته الشخصية لنفسه والمقربين منه.

وأضاف محمد مجدي أفشة، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي لميس حديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع علي قناة "أون"، أمنية حياتي الاحترافي في الدوري الإنجليزي، رغم أن استايل اللعب في الدوري الانجليزي يختلف عن طريقه لعبه.

وتابع: الدوري الانجليزي بيعتمد علي القوة، وأنا أميل للمهارة أكثر، مثل الدوري الإسباني ولكني أعشق الدوري الانجليزي.

وأوضح: أنه بيغضب من المحليين الذين يقيمونه بطريقة غير لائقة، يجب أن يكون التحليل موضوعي وبشكل لائق وليس بطريقة تغضب.

وأختتم: أرفض بشدة التعصب والخروج عن النص في التشجيع، مشيرا أنه يرفض بشدة ما يحدث مع شيكابالا، مؤكدا أن اللاعبين كلهم أخوات.

وتوج الأهلي باللقب التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه علي الزمالك 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي.