زيدان بعد الهزيمة من الافيش: أنا قلق ومنزعج ولا أملك تفسيرا لما حدث

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قلقه وانزعاجه عقب الخسارة بنتيجة (1-2) من ديبورتيفو ألافيش، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "7 انتصارات من 14 مباراة؟ ليس لدي تفسير، ونتبادل اللحظات الجيدة والسيئة، وحين يُسجل الخصم هدفا بعد 3 دقائق تصبح الأمور مُعقدة للغاية".

وأضاف: "في المباراة الماضية ضد إنتر ميلان لعبنا جيدا، وهذا هو الواقع، وما يتوجب علينا القيام به هو مواصلة العمل واستعادة اللاعبين الغائبين وتغيير الديناميكيات".

وعن إصابة هازارد، علق: "أعتقد وأتمنى أن تكون مجرد ضربة، وألا تكون إصابة عضلية".

وأردف: "بداية المباراة اليوم كانت الأسوأ هذا الموسم، ولم نتمكن من تغيير ديناميكيات اللعبة، وهذا يزعجني ويقلقني".

وتابع: "مشكلتنا هي الانتظام، ولدينا مشاكل كبيرة مع الإصابات لكنها ليست عذرًا بل واقعًا، ولا يوجد تفسير".

وواصل: "ماذا سأقول للاعبين؟ يجب أن أجد معهم حلا، ولن أقول ذلك هنا، ولا يجب أن نفكر فقط في السلبيات، وعلينا أيضًا أن نرى ما فعلناه جيدًا، ونحاول أن نكون أكثر انتظامًا".

وأتم: "الفشل في العودة؟ لم ننجح في قلب المباراة، وأخفقنا في الشوط الثاني، حيث لم نفعل الكثير لتغيير ديناميكيات اللعبة".