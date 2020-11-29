بوجلبان يوجه رسالة للاعبي الصفاقسي بعد خماسية ميلانديج

عبر أنيس بوجلبان مدرب الصفاقسي التونسي، عن سعادته بنجاح الفريق في تحقيق بداية موفقة، أمس السبت، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وحقق الصفاقسي بداية موفقة في دوري الأبطال، بفوزه بخماسية نظيفة على حساب مضيفه ميلانديج من زنجبار، في إطار ذهاب الدور التمهيدي.
وقال بوجلبان: "تسجيل 5 أهداف كاملة خارج القواعد يؤكد أننا في صحة جيدة، وتم إعداد الفريق كما يجب لرحلة زنحبار على جميع المستويات".
وواصل: "صحيح أن المنافس أقل مستوى من فريقنا، لكن ما يحسب للاعبينا هو أنهم لم يفرطوا في فرصة الفوز العريض".
وتابع أنيس بوجلبان: "سيطرنا سيطرة مطلقة على اللقاء، ووضعنا المنافس تحت ضغط كبير، وهو ما سهل مهمتنا".
وأردف: "كما أننا لم نترك الفرصة للمنافس حتى لتذليل الفارق، وحرمناهم من المساحات وأغلقنا أمامه كل المنافذ".
وزاد أنيس بوجلبان: "حتى حين تقدمنا بثلاثية استمرينا في الهجوم وواصلنا ضغطنا، ما مكننا من إضافة هدفين".
وأتم مدرب الصفاقسي: "لذلك أشكر كل اللاعبين على المباراة الكبيرة، التي قدموها وعلى الروح الانتصارية التي لعبوا بها".
وحقق الصفاقسي التونسي بداية موفقة في دوري أبطال إفريقيا، بفوزه بخماسية نظيفة على حساب مضيفه ميلانديج، في زنجبار،في إطار ذهاب الدور التمهيدي.
ودخل الصفاقسي المباراة بقوة، وفي الدقيقة 29 تحصل على ركنية، وضعها كينجسلاي إيدو في الشباك بتصويبة رأسية، مسجلا الهدف الأول.
وتواصلت سيطرة الصفاقسي، الذي بحث عن الهدف الثاني واقتنصه في الدقيقة 41، عن طريق هاني عمامو، الذي تلقى توزيعة رائعة من الحباسي إثر ركنية، وبتصويبة رأسية عزز النتيجة.
وأضاف فراس شواط الهدف الثالث للفريق التونسي، في الدقيقة 56، بعدما راوغ الدفاع وغالط الحارس إسحاق بتسديدة رائعة.
وفي الدقيقة 71، أخرج الجهاز الفني للصفاقسي ثلاثة لاعبين دفعة واحدة، وهم الحباسي وإيديو والطرابلسي، وأقحم مكانهم عبد الله العمري وجاسم الحمدوني وحسان بن علي.
كما أشرك مدرب الصفاقسي في الدقيقة 76، كريس كواكو مكان كينجسلاي.
ونجح الضيوف في رفع الحصيلة، في الدقيقة 78، عندما قام حسام بن علي بعمل كبير، مهد على إثره كرة ذهبية لفراس شواط، الذي أسكنها بسهولة في الشباك.
وسريعا أضاف شواط الهدف الخامس لفريقه، والثالث له في اللقاء، في الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بانتصار عريض لفريق عاصمة الجنوب.
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