قائد إيفرتون: سقطنا في فخ ليدز.. ونحتاج إلى اللعب بشكل أفضل

قال ميسون هولجيت، قائد إيفرتون، إنه يجب على فريقه اللعب بشكل أفضل، بعد سلسلة من العروض المتواضعة، وآخرها الخسارة (1-0) على أرضه أمام ليدز يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

وأوضح هولجيت، الذي ارتدى شارة قيادة إيفرتون لأول مرة، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لا يمكن أن نخوض الموسم بأكمله بالفوز في كل مباراة.. لقد خسرنا بعض المباريات، ونحن غير سعداء بذلك".

وأردف "ندرك أنه يجب اللعب بشكل أفضل، ونحتاج إلى التخلص من عدم الثبات في المستوى".

وكانت المباراة مثيرة، وقام الفريقان بـ38 محاولة على المرمى، لكن العدد الأكبر كان من نصيب ليدز (23 محاولة).

وقال هولجيت "ندرك نوعية المباريات التي يحبها المنافس.. الرقابة اللصيقة واللعب بشراسة والتحرك الكثير، أعتقد أننا سقطنا في هذا الفخ، ولم نكن نرغب في ذلك".

استعاد ليدز يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بفوز ثمين ومتأخر (1-0) على مضيفه إيفرتون، مساء السبت، في المرحلة العاشرة من المسابقة. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين حتى الدقيقة (79)، التي شهدت هدف المباراة الوحيد بتوقيع البرازيلي الشاب رافينيا، المنتقل إلى ليدز من صفوف رين الفرنسي في أكتوبر الماضي. وافتتح رافينيا أهدافه مع الفريق ليقود ليدز لفوز تاريخي بصفته أول فوز له على إيفرتون منذ 1990. وحرم التسلل إيفرتون من هدف بضربة رأس من ريتشارلسون قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، كما حرم باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد من هدف بداعي التسلل. ورفع ليدز رصيده إلى 14 نقطة ليتقدم إلى المركز الحادي عشر، بعدما حقق الفوز الأول له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

وتجمد رصيد إيفرتون، الذي كان يتصدر الدوري في وقت سابق من الموسم، عند 16 نقطة من عشر مباريات، بفارق خمس نقاط عن جاره وغريمه ليفربول، المتصدر وحامل اللقب.