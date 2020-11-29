مواعيد مباريات اليوم الأحد 29-11-2020 والقنوات الناقلة

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020، على النحو التالي..

ساوثهامبتون × مانشستر يونايتد - 04:00 مساء - بي إن سبورتس 2 تشيلسي × توتنهام - 06:30 مساء - بي إن سبورتس 2 آرسنال × وولفرهامبتون - 09:15 مساء - بي إن سبورتس 2 أهم مباريات الدوري الإسباني برشلونة × أوساسونا- 03:00 مساء - بي إن سبورتس 3 أبرز مباريات الدوري الإيطالي ميلان × فيورنتينا - 04:00 مساء - بي إن سبورتس 4 نابولي × روما - 09:45 مساء - بي إن سبورتس 4

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