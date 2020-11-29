الدوري الإسباني.. برشلونة في مهمة تصحيح المسار أمام أوساسونا

يستضيف فريق برشلونة نظيره أوساسونا، اليوم، الأحد في تمام الثالثة عصرا، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتحسين وضعه الكارثي في جدول ترتيب الليجا.

كان فريق برشلونة سقط أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو " معقل الروخي بلانكوس"، في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

ويعد فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة، هو الأول لدييجو سيميوني مع الروخي بلانكوس أمام البلوجرانا في الليجا، منذ توليه قيادة الفريق في ٢٠١١.

ووصل ليونيل ميسي لمباراته الـ800 مع برشلونة، بعد مشاركته أمام أتلتيكو مدريد، حيث يمتلك سجل تهديفي أسطوري والذي بلغ 677 هدفا، بمعدل 0.85 هدف للمباراة، و640 خلال 742 مباراة رسمية، ليتقرب أكثر من رقم أسطورة النادي تشافي هرنانديز، أكثر من ارتدى القميص الكتالوني برصيد 767 مباراة.

وشهدت قائمة برشلونة عودة ميسي وفرانكي ديونج بعد استبعادهما من مواجهة دينامو كييف الاوكراني، الأربعاء المقبل، للراحة، بينما عاد سيرجيو بوسكيتس بعد تعافيه من إصابة أوتار الركبة، التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب إسبانيا مؤخرا. وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا كالتالي: حراسة المرمى: تير شتيجن - نيتو - بينيا. خط الدفاع: جوردي أبا - فيربو - مينجويزا - ماتيوس - لينجليت - ديست. خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - كارليس ألينيا - ميراليم بيانيتش - ريكي بويج - فرانكي دي يونج - بيدري. خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان- مارتن برايثويت - عثمان ديمبلي - ترينكاو.

في المقابل يطمح فريق أوساسونا، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للأقتراب من منقطة وسط الجدول.

ويحتل فريق برشلونة المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف عن أوساسونا صاحب المركز الـ 15.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتهامن مسابقة الدوري الإسباني، خيتافي مع أتلتيك بلباو، سيلتا فيجو مع غرناطة، ريال سوسيداد مع فياريال.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا " كوفيد 19" في المدرجات.