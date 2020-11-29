عضو اتحاد الكرة يخضع لمسحة كورونا ثانية خلال أيام

يجرى الدكتور أحمد عبد الله، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، مسحة ثانية بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضى تحت إشراف اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان.

ويخضع الدكتور أحمد عبد الله، عضو الجبلاية للعلاج، وفقا لبروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا بعد دخوله العزل المنزلي.



وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل ٩٦ ساعة فى إصابة الدكتور أحمد عبد الله، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية، بفيروس كورونا.

وقال إن الدكتور أحمد عبد الله أجرى مسحة فيروس كورونا وجاءت إيجابية وقام بإخطار عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة، بنتيجتها وتأكيد إصابته بالفيروس.

وأضاف: "الدكتور أحمد عبد الله دخل مرحلة العزل المنزلى والخضوع لبروتوكول العلاج تحت إشراف طبي، وكان آخر تواجد له داخل مقر الجبلاية فى الجزيرة كان الأسبوع الماضي لمباشرة أعماله داخل الاتحاد"، مشددا على أن أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية على تواصل مع الدكتور أحمد عبد الله للاطمئنان على حالته الصحية ومدى احتياجه إلى الدخول الى المستشفى من عدمه.

يذكر أن وباء كورونا المستجد، تسلل إلى صفوة نجوم الرياضة، ليضعهم تحت مقصلته، منهم من استطاع النجاة، وآخرون فتك بهم المرض، ليحصد أرواحهم وأبرزهم عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ورئيس لجنة المتابعة بالجبلاية، بعد صراع مع الفيروس.

واكتست صفحات التواصل الاجتماعي بالسواد، بعد إعلان وفاة نجم الزمالك السابق، عزمي مجاهد، بعد صراع امتد لأكثر من أسبوعين، مع الوباء الذي تفشي على مستوى العالم، بشكل سريع، ووصل إلى مصر بشكل رسمي منذ فبراير المنقضي، ليعصف بعدد من الأشخاص.

ولم يكن مجاهد أول نجوم الرياضة الذين زارهم الفيروس الفتاك، بل سبقه محمود سعد، نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني لاتحاد الكرة، ليمكث في المستشفى بضعة أيام، قبل أن يعلن اتحاد الكرة تعافيه بشكل نهائي من الوباء الذي ألم به، ويدخل مرحلة عزل صحي لأيام.

ويبدو أن نجوم القلعة البيضاء، كان لهم النصيب الأكبر من الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعرض شعبان عبد الوهاب، نجم كرة السلة السابق في الزمالك، إلى الإصابة بفيروس كورونا، وتدهور حالته، ما بدوره أدى إلى وضعه في العناية المركزة، قبل أن تستقر حالته ويتعافى بشكل كامل من الوباء.

ومؤخرًا، أصيب طارق العشري، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، بفيروس كورونا، بعد ساعات من الاحتفال بزفاف نجله، بجانب إصابة 16 لاعبًا داخل الفريق، ليتم عزله بالكامل، ما بدوره أجبر اتحاد الكرة على تأجيل مبارياته.

ونال الفيروس من مختار مختار، مدرب الإنتاج الحربي، الذي أصيب به، قبل عودة الدوري العام بساعات، ليتم تأجيل أول مبارتين للفريق، في المسابقة المحلية، خاصة مع إصابة 18 لاعبًا بين صفوف الفريق.

كما هاجم الفيروس العشرات من لاعبي فرق الدوري الممتاز على مدار الأسابيع الماضية، حيث ضرب معظم الفرق، خاصة الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي والزمالك، وكان من أبرز العناصر التي أصيبت بكورونا حمدي فتحي، لاعب الأهلي، ومحمد عواد ومصطفى فتحي وكريم بامبو، والهاني سليمان، حارس سموحة.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل طال فيروس كورونا محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا، المحترف فى أوروبا، ورباعي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان وصالح جمعة، إلى جانب حازم إمام، لاعب الزمالك، ومدحت عبد الهادى، مدرب القلعة البيضاء، وعددا من نجوم كرة القدم.