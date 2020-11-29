عقب الاستغناء عنه.. أول رد فعل من حسام عاشور بعد تتويج الأهلى ببطولة إفريقيا

حرص حسام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادى الأهلى، على الاحتفال بتتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الزمالك.
ونجح الأهلى فى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة مساء الجمعة الماضي.
وكتب حسام عاشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، "مبروك لرجالة الأهلى وجمهور الأهلى العظيم البطولة رقم 9 والسادسة فى تاريخى".
وكانت حالة كبيرة من الغضب والحزن فرضت نفسها على حسام عاشور بعد قرار النادي الأهلى الاستغناء عنه بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق، ودخل عاشور فى أزمة مع مجلس إدارة النادى بعد هجومه الكبير على بعض الأشخاص خلال فيديوهات مسجلة له عبر السوشيال ميديا، وانتقل عاشور إلى الاتحاد السكندري خلال الميركاتو الصيفي الجارى.
وفى الإطار ذاته، قال نجم الأهلي عمرو السولية، إن مباراة فريقه أمام الزمالك فى نهائى دوري أبطال أفريقيا شغلت تفكيره منذ مباراة الوداد وجميع اللاعبين في النادي الأهلي مؤكدًا أن هذا أمر طبيعي لأنها المباراة النهائية.
وتابع: "مكناش عارفين ننام من كتر التفكير والضغط اللي علينا قبل المباراة .. كنت بفكر في كل تفاصيل المباراة وكان نفسي أجيب هدف وكنت بتخيل أني بجيب جون وبحتفل به".
وكشف "السولية" في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"على هامش لقاء اللاعب محمد مجدي أفشة مع لميس الحديدي، أن هدفه جاء بتوفيق وكرم من الله، مؤكدًا أن هدفه المبكر منحهم جميعًا نوعًا من الاطمئنان.
وأكد أن المباراة بأكملها كانت صعبة وليست لحظات بعينها كون النادي الأهلي يلاعب منافسا كبيرا مثل نادي الزمالك، قائلًا: "ده تعب مش سنة واحدة سنين من التعب عشان نجيب البطولة وكل لحظات المباراة كانت صعبة من أول هدف مرورًا بهدف التعادل ومن ثم النهاية .. لكن بقول الحمد لله كنا رجالة".
وحول توقعاته قبيل المباراة باحتمالية الخسارة قال السولية: "ماجاليش الاحساس ده لاني كنت بقول لزملائي اللاعبين اللي هيتعب أكتر ربنا هيديله أكتر ولو عاوزين نكسب نتعب أكتر وندوس أكتر".
وواصل: "الحمد لله وجون مجدي خلص الدنيا" ومازحه أفشة قائلًا: "قولي يا عم مجدي بقى يا سولية" فعقب الأخير قائلًا: "عم مجدي بقى الراجل بقى كبير"، لترد الحديدي قائلة: "يا سولية أفشة هيتنطط علينا بقى" ليرد السولية موجها سؤالا ممازحًا أفشة قائلًا: "قولي بس إنت لابس إيه ؟" ليرد أفشة قائلًا "ماتقلقكش أنا بلبس حاجات أورجينال".
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