عقب الاستغناء عنه.. أول رد فعل من حسام عاشور بعد تتويج الأهلى ببطولة إفريقيا

حرص حسام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادى الأهلى، على الاحتفال بتتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الزمالك.



ونجح الأهلى فى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة مساء الجمعة الماضي.



وكتب حسام عاشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، "مبروك لرجالة الأهلى وجمهور الأهلى العظيم البطولة رقم 9 والسادسة فى تاريخى".



وكانت حالة كبيرة من الغضب والحزن فرضت نفسها على حسام عاشور بعد قرار النادي الأهلى الاستغناء عنه بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق، ودخل عاشور فى أزمة مع مجلس إدارة النادى بعد هجومه الكبير على بعض الأشخاص خلال فيديوهات مسجلة له عبر السوشيال ميديا، وانتقل عاشور إلى الاتحاد السكندري خلال الميركاتو الصيفي الجارى.



وفى الإطار ذاته، قال نجم الأهلي عمرو السولية، إن مباراة فريقه أمام الزمالك فى نهائى دوري أبطال أفريقيا شغلت تفكيره منذ مباراة الوداد وجميع اللاعبين في النادي الأهلي مؤكدًا أن هذا أمر طبيعي لأنها المباراة النهائية.

وتابع: "مكناش عارفين ننام من كتر التفكير والضغط اللي علينا قبل المباراة .. كنت بفكر في كل تفاصيل المباراة وكان نفسي أجيب هدف وكنت بتخيل أني بجيب جون وبحتفل به".

وكشف "السولية" في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"على هامش لقاء اللاعب محمد مجدي أفشة مع لميس الحديدي، أن هدفه جاء بتوفيق وكرم من الله، مؤكدًا أن هدفه المبكر منحهم جميعًا نوعًا من الاطمئنان.

وأكد أن المباراة بأكملها كانت صعبة وليست لحظات بعينها كون النادي الأهلي يلاعب منافسا كبيرا مثل نادي الزمالك، قائلًا: "ده تعب مش سنة واحدة سنين من التعب عشان نجيب البطولة وكل لحظات المباراة كانت صعبة من أول هدف مرورًا بهدف التعادل ومن ثم النهاية .. لكن بقول الحمد لله كنا رجالة".

وحول توقعاته قبيل المباراة باحتمالية الخسارة قال السولية: "ماجاليش الاحساس ده لاني كنت بقول لزملائي اللاعبين اللي هيتعب أكتر ربنا هيديله أكتر ولو عاوزين نكسب نتعب أكتر وندوس أكتر".

وواصل: "الحمد لله وجون مجدي خلص الدنيا" ومازحه أفشة قائلًا: "قولي يا عم مجدي بقى يا سولية" فعقب الأخير قائلًا: "عم مجدي بقى الراجل بقى كبير"، لترد الحديدي قائلة: "يا سولية أفشة هيتنطط علينا بقى" ليرد السولية موجها سؤالا ممازحًا أفشة قائلًا: "قولي بس إنت لابس إيه ؟" ليرد أفشة قائلًا "ماتقلقكش أنا بلبس حاجات أورجينال".