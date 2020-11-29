بعد رحيل بيكهام للأهلى.. صفقات قوية فى دجلة خلال ميركاتو الصيف

طالب اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، إدارة ناديه بضم مجموعة من الصفقات السوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لدعم الفريق.



ويرى فاسيليو ضرورة ضم مدافع ومهاجم سوبر خلال الميركاتو الصيفي الجارى حتى لا يتأثر الفريق الدجلاوى برحيل عدد كبير من أهم لاعبيه وعلى رأسهم أحمد رمضان بيكهام الذى انتقل إلى الأهلى والتونسي رفيق كابو الذى رحل إلى سموحة.



ويأمل فاسيليو فى ضم مهاجم قوى خلال الفترة الحالية ووضع على رأس مطالبه عمر السعيد مهاجم الزمالك بعد أن شاهد له العديد من الفيديوهات وأبدى المدير الفنى إعجابه بالقدرات الفنية لدى اللاعب.



كما يضع دجلة أحمد مودى مدافع المقاصة على رأس اهتماماته لتدعيم الخط الخلفي للفريق بعد رحيل أحمد بيكهام وعبدالله محمود مدافعي الفريق.



وكان دجلة أجرى عددا من الصفقات خلال الأيام القليلة الماضية مثل التونسي المباركي ومسعد عوض ورضا عبدالله وصلاح أمين وأحمد مجدي.

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تعاقد النادي مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادي وادي دجلة، لمدة خمس سنوات قادمة.

وقام أمير توفيق بعد التنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد.

وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته.

ووصل أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بوادي دجلة إلى مقر الأهلي للتوقيع رسميًا للقلعة الحمراء.

وأكد مصدر داخل وادي دجلة، أن الأهلي رفع العرض المالي إلى 12.5 مليون جنيه، بجانب بعض البنود الخاصة بمبالغ إضافية حال تجاوز نسبة المشاركة وإعادة البيع.

ومن المقرر أن يسدد الأهلي قيمة الصفقة على 3 دفعات، وتم تحويل المبلغ الأكبر الإثنين الماضى، بقيمة 5 ملايين جنيه، ثم يتم سداد 4.5 مليون جنيه بعد 3 شهور و3 ملايين جنيه بعد 3 شهور أخرى.

ولعبت ضغوط رمضان بيكهام دورًا كبيرًا على إدارة وادى دجلة بشأن تغير موقفهم وإبداء موفقة جديدة برحيله إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد أن أعلن اللاعب رغبته الكاملة فى الانتقال إلى القلعة الحمراء، مطالبا وادى دجلة بتسهيل إجراءات انتقاله وعدم الوقوف أمام رغبته.