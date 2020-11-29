نقص إمكانيات يواجه الألعاب الرياضية الفردية في شمال سيناء

من وجود نقص في الامكانيات والدعم المالي من جانب الجهات المختصة، رغم أن هناك ابطال في مجال هذه الألعاب خاصة

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يقول الدكتور محمود الشريف، مدرب ألعاب القوى بكلية التربية الرياضية بجامعة العريش، إن المسئولين عن النشاط الرياضي بالمحافظة بالاهتمام التام بألعاب القوى وتوفير ميزانية لتنقلات اللاعبين ومكافآت فى حال حصولهم على مراكز متقدمة فى البطولات التي تنظمها وزارة الشباب.

وأضاف في بيان، الأحد، أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة شمال سيناء ، يهدف الي حث الشباب على خوض البطولات الأوليمبية وإعدادهم للاشتراك فى البطولات المحلية حتى يكونوا قادرين على تحمل المسئولية.



ويستهدف المشروع 11 لاعبًا متميزين، حيث تتم متابعتهم طوال اليوم من بداية ذهابهم الى المدرسة وحتى موعد نومهم ونحن طوال اليوم على تواصل دائم مع اللاعبين حتى ننشئ جيلا قادرا على تحمل المسئولية. ويستهدف المشروع 11 لاعبًا متميزين، حيث تتم متابعتهم طوال اليوم من بداية ذهابهم الى المدرسة وحتى موعد نومهم ونحن طوال اليوم على تواصل دائم مع اللاعبين حتى ننشئ جيلا قادرا على تحمل المسئولية. ويقول عبدالله هشام لاعب، إن ألعاب القوى تعتبر أساس الرياضة فهي تعتمد على القوة البدنية للاعب، ولكن لا تلقى اهتمامًا من المسئولين عن الرياضة بالمحافظة حتى ننشئ جيلا قادر على خوض البطولات والمشاركة في الأولمبياد والحصول على المراكز الأولى لرفع اسم محافظة شمال سيناء وسط الأندية العريقة. ومن جانبه ..أكد كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ، ان هناك اهتمام بألعاب القوي بالأندية ومراكز الشباب علي مستوي المدن والقري وذلك بتقديم الدعم اللازم للنهوض بالألعاب الرياضية بصفة عامة وخاصة مشروع البطولة . وأضاف راشد، أن الهدف من دعم الأندية الرياضية هو زيادة الأنشطة وتطوير العمل بالأندية لخدمة الشباب والأعضاء والرواد، من اجل خلق جيل جديد يمارس النشاط الرياضي والثقافي والفني ويمثل محافظته تمثيلًا مشرف. يذكر أن البطل السيناوى عبد الله هشام رمضان ثابت خليل16عاما ، ابن مدينة العريش محافظة شمال سيناء ، احد فريق المشروع القومي للموهبة ، أحد أبطال ألعاب القوى فى المحافظة، والذي حقق المركز الثالث علي مستوى الجمهورية في بطولة ألعاب القوى للأشبال حلال نوفمبر الجاري ، والتي نظمها الاتحاد المصري لألعاب القوي برئاسة الدكتور سيف الله شاهين وذلك في مسافة ١٠٠ متر عدو تحت ١٦ سنة . وقد حقق الطالب عبدالله هشام رمضان ثابت خليل ، المركز الأول ايضا في 100 متر عدو ، والمركز الاول في 200 متر عدو علي مستوي المحافظة في المسابقة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، اواءل شهر نوفمبر الجاري 2020م . كما حصل على المركز الأول فى ألعاب القوى على مستوى المحافظة .. حيث يمتلك القدرةعلى تنظيم وقته ما بين دراسته والتدريبات، بينما حصل الطالب صالح محمد صالح علي المركز الاول في لعبة الوثب الثلاثي والمركز الثاني في الوثب الطويل . كما حصل الطالب عمر محمد حنفي ، علي المركز الاول في لعبة جري 800 متر ، و الطالب عبدالغني محمد عمرو علي المركز الأول في 400 متر عدو والمركز الثالث في لعبة دفع جلة. والطالب احمد مدحت علي المركز الثاني في لعبة الوثب ثلاثي ، والثالث في الوثب الطويل ، والطالب احمد مسعد محمد علي المركز الثالث في الوثب الطويل، والطالب عمرو خالد بركات علي المركز الثاني في دفع جلة.

وقد تم تصعيد الطلبة الفائزون بالمراكز للتصفيات النهائية علي مستوي المديرية بالمحافظة ، والفاءزون بالمراكز الاولي في مختلف اللعبات علي مستوي الجمهورية. اقرأ أيضا

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