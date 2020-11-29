نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب كامب نو، اليوم الأحد، لقاء يجمع بين برشلونة وضيفه أوساسونا، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

ويسعى النادي لكتالوني للعودة للانتصارات في الليجا، بعد الهزيمة في الجولة الماضية ضد أتليتيكو مدريد بهدف دون رد.

يحتل برشلونة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، وهو نفس رصيد أوساسونا صاحب المركز الخامس عشر.

وخاض برشلونة 8 مباريات، فاز في 3 مباريات وخسر مثلها وتعادل في لقائين.

تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش.

وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD3 ويعلق عليها المعلق الجزائري حفيظ دراجي.