نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة توتنهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب ستامفورد بريدج، لقاء ديربي لندن بين تشيلسي وتوتنهام، في قمة مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد 29 نوفمبر.

وييتنافس كلا الفريقين على صدارة البريمييرليج، بعد أن انتزعها ليفربول، رغم تعادله مع مضيفه برايتون بهدف مقابل هدف.

ويمتلك توتنهام 20 نقطة يحتل بها المركز الثاني، مقابل 18 نقطة لفريق تشيلسي، يحتل بها المركز الثالث.

وتشير تقارير إنجليزية، أن فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز، استقر على تشكيل المباراة، الذي قد يتكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: إدواردو ميندي.

خط الدفاع: ريس جيمس – تياجو سيلفا – كورت زوما – بين تشيلويل.

خط الوسط: ماسون مونت – نجولو كانتي – ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: تيمو فيرنر – تامي أبراهام – حكيم زياش.

تقام المباراة في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.