نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف النني من المشاركة أمام ولفرهامبتون بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأحد نادي آرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني نظيره نادي والفرهامبتون ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي : لينو.

خط الدفاع: برلين، جبريل، ديفد لويز، تيريني.

خط الوسط: محمد النني، تشاكا، سيبايوس.

خط الهجوم: لاكازيت، أوباميانج، ساكا.