ديربي لندن.. موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في البريميرليج والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية، نحو ملعب "ستامفورد بريدج"، لمشاهدة ديربي لندن الذي سيجمع بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة البريميرليج.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام السادسة مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس 1، 2 بتعليق رؤوف خليف.

وسيكون لمواجهة اليوم دورًا في حسم الصدارة، حيث سينفرد توتنهام (20 نقطة) بها في حالة الفوز، أو يتقاسمها مع ليفربول في حال التعادل، بينما تشيلسي صاحب الـ 18 نقطة يحتاج للفوز فقط ليصل إلى 21 نقطة مع الريدز.