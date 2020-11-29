جمال محمد علي: 4 خيارات أمام عمومية اتحاد الكرة لإقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي.. صور

كشف الدكتور جمال محمد على عضو اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة عن قيام اللجنة الخماسية بوضع ٤ خيارات أمام أعضاء الجمعية العمومية، بهدف اعتماد اللائحة الجديدة، وإرسالها للفيفا فى أقرب وقت ممكن .

وأوضح جمال محمد على فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه تم وضع خيارات أمام أعضاء الجمعية العمومية، بالموافقة على كل مادة موجودة فى اللائحة، أو تعديلها أو إعادة صياغتها أو رفضها من الأساس .

وأضاف عضو اتحاد الكرة:"اللجنة الخماسية لا ناقة لها ولا جمل، المهم هو تمرير اللائحة وفقا لما يراه أعضاء الجمعية العمومية".

وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعها الأول منذ أكثر من عامين، حيث كان أخر اجتماع لها يوم ٣١ أكتوبر عام ٢٠١٨، وذلك للتصويت على اللائحة الجديدة التى تم الانتهاء منها بالتنسيق بين اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" .

ويسعى أعضاء اللجنة الخماسية لاحتواء غضب بعض أعضاء الجمعية العمومية من خلال الاستجابة لمطالبهم بتعديل بعض البنود الموجودة فى اللائحة، وعلى رأسها البند الخاص بوضع حد أقصى لعدد أعضاء الجمعية العمومية والمحدد بـ ١٠٤ أعضاء، وكذلك البند الذى يمنح مجلس إدارة اتحاد الكرة سلطة فصل أى عضو من أعضاء الجمعية العمومية مباشرة، لحين العودة للجمعية العمومية .

كان مسئولو اتحاد الكرة قد بدأوا إجراءات الإعاشة لاعضاء الجمعية العمومية للجبلاية، المقرر عقدها فى الحادية عشر من صباح اليوم الأحد بأحد فنادق مدينة نصر للتصويت على اللائحة الجديدة الخاصة بالجبلاية .

وتواجد شعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة ومساعده شريف عبدالعزيز، لاستقبال مندوبى الاندية وتسكينهم فى الفندق، نظرا لبعد المسافة مابين مقر اجتماع الجمعية العمومية واقاليم مصر سواء مدن القناة او بحرى وحتى محافظات الصعيد .