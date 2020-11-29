مباريات الدوري الإيطالي.. ميلان يواجه فيورنتينا.. وروما أمام نابولي

تقام اليوم منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الايطالي الممتاز "كالتشيو" وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء، حيث يواجه لاتسيو منافسه اودينيزي على ملعب الأوليمبيكو.

ويلعب فريق بولونيا أمام منافسه كروتوني في تمام الساعى الرابعة عصرا على ملعب ريناتو دال آرا وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 5

وفي صراع الصدارة يسعى فريق ميلان لتحقيق الفوز واستمراراه على رأس ترتيب الدورى امام منافسه فيورنتينا وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا علي ملعب سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) .

ومن المتوقع ان يبدأ ميلان المباراة بتشكيل يضم دوناروما - كالابريا - كايير - رومانيولي - ثيو - كيسي - تونالي - ساليماكرس - هاكان - دياز - ريبيتش.

ويغيب ابراهيموفيتش عن مواجهة الليلة بعد تعرضه لإصابة بقطع في اوتار الفخذ الايسر ويستمر غياب السويدي لمدة 4 أسابيع .

وتذاع مباراة ميلان ضد فيورنتينا عبر قناة beIN Sports HD 4

ويحتل فريق ميلان المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 20 نقطة جمعهم من 6 انتصارات وتعادلين ولم يتعرض لأى خسارة حتى الآن ، بينما يحتل فريق فيورنتينا المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

كما يلعب فريق كالياري أمام سيبزيا في تمام الساعة السابعة مساء.

وتقام اليوم مباراة قوية بين فريق نابولي ومنافسه روما في تمام الساعة التاسعة الاربع على ملعب سان باولو.

ويسعى فريق نابولى للعودة للمنافسة على مقاعد الصعود للبطولات القارية وهو نفس طموح فريق روما مما يجعل المباراة في غاية الصعوبة.

ويحتل فريق روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 17 نقطة بينما جاء فريق نابولي في المركز السابع برصيد 14 نقطة.