استعدادا للدوري.. البنك الأهلي يواجه الإسماعيلي وديا

يخوض فريق البنك الأهلي مباراة ودية أمام فريق الإسماعيلي عصر اليوم ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الدورى الممتاز موسم 2020-2021 .

وخاض فريق البنك الأهلي عدة مباريات ودية آخرها أمام فريق بيراميدز وخسر بنتيجة هدفين مقابل هدف وذلك خلال معسكر الفريق بالإسماعيلية.

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف لعمل توليفة بين اللاعبين القدامى والجدد من أجل الاستقرار على الشكل النهائي الذي سيخوض به بطولة الدوري في الموسم الجديد فور انطلاقها.

ويبذل الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف مجهودا كبيرا لإيجاد الإنسجام المتكامل بين اللاعبين القدامى الذين ساهموا في صعود الفريق للدوري الممتاز و اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخرا.

ويسعى يوسف لتحقيق نتيجة جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار.

وفي وقت سابق اعتذر محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي لنادي الشرطة العراقي عن تولي مهمة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الشرطة العراقي قد كثف مفاوضاته خلال الأيام الماضية مع محمد يوسف من أجل تولي مهمة المدير الفني للقيثارة الخضراء خلال الأيام القادمة لكن المدرب المصري اعتذر لهم احتراما لتعاقده مع نادي البنك الأهلي.

وعكف محمد يوسف خلال الأيام الماضية على التعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق أهداف النادي وفق الرؤية التي وضعها الجهاز الفني بالتنسيق مع مجلس الإدارة.

وأكد محمد يوسف لمسئولي الشرطة العراقي أنه يحترم النادي الذي سبق وتولى قيادته مرتين سابقا ويرتبط بعلاقة قوية مع جماهير القيثارة الخضراء لكن احترامه للتعاقد الذي أبرمه مع نادي البنك الأهلي يمنعه من قبول العرض وهو ما تفهمه مسئولي النادي العراقي.

وصعد فريق البنك الأهلى لدورى الأضواء والشهرة للمرة الأولى فى تاريخه بعد تحقيق التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام بترول أسيوط رافعا رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول للمجموعة الأولى،فى الوقت الذى فاز فيه بنى سويف بهدفين نظيفين ليرفع رصيده لنفس الرصيد 44 ليصعد البنك الأهلى عن طريق المواجهات المباشرة التي كانت لصالحه بعد فوز بني سويف في الدور الأول بهدف نظيف بينما فاز البنك الاهلى بهدفين في الدور الثانى في الوقت الذى تعادل فيه الألومنيوم خارج ملعبه أمام سوهاج سلبيًا ورفع رصيده إلى 43 نقطة فى المركز الثالث .