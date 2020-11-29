لفت أنظار مسئولي الأهلى والزمالك.. صفقة قوية على رادار إنبي فى الميركاتو

دخل مسئولو نادى إنبي فى مفاوضات مكثفة مع كريم طارق، الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بتروجت، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى حلمى طولان، المدير الفنى لإنبي، رغبته الكبيرة فى ضم كريم طارق من بتروجت فى ظل قناعاته التامة بالقدرات الفنية والبدنية لدى اللاعب وقدرته على صناعة الفارق مع الفريق البترولى خلال الموسم الكروى الجديد.

وشهدت الساعات الماضية دخول إنبي فى مفاوضات رسمية مع بتروجت لحسم ضم اللاعب، ويواجه الفريق البترولى منافسة شرسة من جانب الإسماعيلى على ضم اللاعب.

ويعد كريم طارق واحدا من اللاعبين المميزين الذين نجحوا فى لفت الانتباه بأدائه الجيد مع فريقه السابق طلائع الجيش، نتيجة السرعات والقوة البدنية التى يمتلكها، وهو ما أدى إلى خطف الأنظار إليه وكان هدفا للعديد من الأندية الكبري مثل الأهلى والزمالك وبيراميدز.

وعلى الجانب الآخر، أشاد الإعلامى أحمد شوبير بالدور الكبير الذى قام به محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، فى تتويج الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "أذيع سرًا يحكى لأول مرة، الشناوى فى مباراة الزمالك جاب معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هانى فى الدقيقة 74 وقالهم نتماسك يا جماعة ونصمد شوية اللى هيجيب جول دلوقتى هيكسب وإحنا رجالة وهنتماسك".

وأضاف: "فى الدقيقة 82 الشناوى كرر الموقف وقال لنفس اللاعيبة فى وقت توقف المباراة وقالهم هانت يا جماعة قربت والله نكمل مع بعض ونفضل رجالة".

وتابع: "فعلا بعدها بدقائق دخل هدف قفشة، هى دى الروح، هو ده الكابتن، الشناوى لاعب كبير فنًا وأخلاقًا وكابتن بمعنى الكلمة".

وحرص حسام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادى الأهلى، على الاحتفال بتتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك.

وكتب حسام عاشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "مبروك لرجالة الأهلى وجمهور الأهلى العظيم البطولة رقم 9 والسادسة فى تاريخى".

وكانت حالة كبيرة من الغضب والحزن فرضت نفسها على حسام عاشور بعد قرار النادي الأهلى بالاستغناء عنه بناءً على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق، ودخل عاشور فى أزمة مع مجلس إدارة النادى بعد هجومه الكبير على بعض الأشخاص خلال فيديوهات مسجلة له عبر السوشيال ميديا، وانتقل عاشور إلى الاتحاد السكندري خلال الميركاتو الصيفي الجارى.